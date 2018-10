The Eagles au Sportpaleis l'an prochain

Le groupe américain The Eagles viendra l'an prochain en Belgique et commencera sa tournée par un concert le 26 mai au Sportpaleis d'Anvers, indique-t-il vendredi sur son site internet.

Après Anvers, les interprètes de "Hotel California", "One of These Nights", "Life in the Fast Lane" ou encore "Desperado" se rendront à Cologne, Munich, Amsterdam, Zurich, Stockholm, Copenhague, Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, Glasgow et Dublin.

The Eagles ont vendu plus de 150 millions d'albums à travers le monde et gagné six Grammy Awards.

La vente des billets débutera le 5 octobre.