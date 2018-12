The Cure prépare un nouvel album

Le groupe de rock britannique The Cure met la dernière main à un nouvel album studio, le premier depuis 2008, indique loudersound.com lundi, sur base des dires du chanteur Robert Smith. Le dernier album de The Cure s'intitule '4:13 Dream' et est sorti en 2008. Le groupe se produisait cependant encore régulièrement sur scène.

La formation originaire de Crawley entrera l'année prochaine au Rock And Roll Hall of Fame. Lors de l'annonce, Robert Smith avait indiqué à la radio SiriusXM qu'écouter et côtoyer de nombreuses nouvelles formations l'inspirait à produire quelque chose d'original. "Donc oui, dans environ six semaines, nous parachèverons notre premier album en plus d'une décennie. C'est un moment très excitant pour tout le monde."

The Cure est né en 1976 en pleine mouvance new/coldwave. Le groupe perce véritablement après la sortie du single 'Boys Don't Cry' (1979), avec l'album 'Seventeen Seconds', dont est issu le tube 'A Forest'.