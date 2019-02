The Cure célèbre les 30 ans de "Disintegration" à l'Opéra de Sydney

La formation britannique a annoncé quatre concerts à l'opéra de Sydney en mai prochain pour célébrer les trois décennies de son album culte "Disintegration".

Le NME rapporte que le groupe de Robert Smith jouera l'intégralité du fameux disque, tout en suggérant qu'il s'agirait d'une première série de concerts avant toute une batterie d'autres spectacles. Sur "Desintegration", sorti en mai 1989, figurent quelques tubes signés The Cure comme "Lovesong", "Pictures of You" ou encore "Lullaby".

Les quatre concerts se tiendront dans le cadre du Vivid Live festival à Sydney, organisé les 24, 25, 27 et 28 mai prochains. Pour assister aux fameux spectacles, les fans de The Cure doivent passer par un tirage au sort. Les sélectionnés pourront ensuite acheter leur place le 28 février. The Cure sera aussi à l'affiche du Festival Rock en Seine le 23 août prochain.