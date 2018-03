SZA part en camp de vacances dans son dernier clip "Broken Clocks"

La chanteuse américaine vient de dévoiler le clip du morceau "Broken Clocks" issu de son dernier album "Ctrl".

Réalisé par la chanteuse, le clip de "Broken Clocks" nous embarque dans un charmant camp de vacances. Au programme, levers matinaux, activités en collectivités et premiers émois amoureux. Mais la réalité est en fait bien plus amère. Tout cet univers estival n'est qu'un rêve dont s'éveille SZA, après avoir été agressée dans une boite de striptease.

SZA a annoncé une édition deluxe de "Ctrl", sorti en juin 2017. Cet opus lui a valu d'être citée aux Grammy Awards en 2018 dans les catégories Révélation de l'année, Meilleur album urbain contemporain, Meilleure performance R&B ("The Weekend"), Meilleure chanson R&B ("Supermodel") et Meilleure prestation de rap/chant ("Love Galore"). L'album est devenu disque de platine aux États-Unis ce mois-ci.

On a pu entendre la chanteuse sur le titre de Kendrick Lamar "All the Stars", issu de la bande-originale du film Marvel "Black Panther".