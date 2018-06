Suede dévoile un tout nouveau single "The Invisibles"

Le groupe britannique Suede signe son retour avec un nouveau titre et un nouveau clip "The Invisibles". Dans cette vidéo très épurée, on peut voir une jeune femme se balancer sous un pont, tout en reprenant la chanson du groupe de Brett Anderson.

Leur prochain album "The Blue Hour" attendu pour le 21 septembre prochain. Le groupe partira en tournée européenne à partir du mois de septembre et s'arrêtera notamment à Bruxelles, à l'Ancienne Belgique, le 30 septembre.

Regarder le clip de "The Invisibles" de Suede :