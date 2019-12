Stormzy retrace sa participation à Glastonbury dans son nouveau clip "Do Better"

Suite à la sortie de son album très attendu, "Heavy is the Head", au mois de décembre, le spécialiste britannique du grime, Stormzy, dévoile le clip de son hymne à la motivation, "Do Better". De la préparation physique à la performance scénique, en passant par les sessions d’enregistrement, Stormzy révèle dans son clip toutes les coulisses de sa participation à l’édition 2019 du festival Glastonbury. L’introspection y est de mise. Au mois de novembre, le rappeur de 26 ans a également été le premier artiste masculin noir à compter parmi les têtes d’affiche du festival de Worthy Farm. L’artiste a confié au magazine Q que l’expérience avait été la plus difficile de sa vie.

"Do Better" est l’une des 16 chansons du dernier album de Stormzy, "Heavy is the Head". L’album succède à "Gang Signs & Prayer" (2017) et contient des collaborations avec les artistes YEBBA, H.E.R, Aitch, Headie One, Burna Boy ou encore Ed Sheeran. En plus de son actualité musicale, Stormzy s’apprête à publier l’autobiographie de l’écrivain britannique Malorie Blackman via ses éditions Merky Books. Comme le fait remarquer la BBC, le roi du grime est un amateur de l’œuvre de Blackman et a cité cet auteur pendant son concert de Glastonbury.