STORMZY publie le nouveau single "Wiley Flow"

STORMZY - WILEY FLOW - 18/09/2019 WARNING: THIS VIDEO CONTAINS FLASHING LIGHTS WHICH MAY NOT BE SUITABLE FOR PHOTOSENSITIVE EPILEPSY. STREAM/ DOWNLOAD "WILEY FLOW" NOW: https://stormzy.lnk.to/WileyFlow STREAM/ DOWNLOAD "SOUNDS OF THE SKENG" NOW: https://stormzy.lnk.to/SOTS STORMZY: FACEBOOK: https://www.facebook.com/stormzyoffic... INSTAGRAM: https://www.instagram.com/stormzy/ TWITTER: https://twitter.com/Stormzy WEBSITE: https://stormzy.com/ #STORMZY #WILEYFLOW #MERKY