Stormzy dévoile son nouveau single "Audacity"

À la veille du lancement de son nouvel album, "Heavy is the Head", le rappeur britannique Stormzy s’associe à son collègue Headie One dans le cadre de son nouveau single, "Audacity".

C’est un clip bien sombre que vient de dévoiler le rappeur Stormzy. Réalisée par Taz Tron Delix, cette courte vidéo embarque l’artiste et le rappeur Headie One dans un complexe industriel en proie aux flammes, où se tiennent des courses de moto. L’artiste évoque dans son single les jeunes rappeurs inexpérimentés qui souhaitent s’installer sur son territoire et souligne leur audace. Stormzy évoque aussi le désormais célèbre gilet signé Banksy, orné de l’Union Jack, qu’il portait lors de la dernière édition du festival de Glastonbury, en juin dernier. Ce gilet apparaît d’ailleurs sur la pochette de "Heavy is The Head", successeur de "Gang Signs & Prayer", paru en février 2017. Stormzy pose torse nu, auréolé d’une couronne reprenant les initiales du titre de son nouvel album (H.I.T.D.).

"Audacity" fait suite aux morceaux "Vossi Bop", "Crown", "Wiley Flow" et "Own It" avec Ed Sheeran et Burna Boy, qui sont tous à retrouver sur son prochain opus, qui sortira ce vendredi 13 novembre. Le rappeur a annoncé une tournée en 2020, qui passera par l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord. Le coup de lancement sera donné à Bruxelles les 10 et 11 février 2020. Réservations en ligne.