Steve Aoki dévoile un nouveau single "Lie To Me"

Le DJ vient de mettre en ligne le clip d'un tout nouveau single "Lie To Me", en featuring avec la chanteuse norvégienne Ina Wroldsen.

Les fans du musicien américain peuvent découvrir leur idole passer de l'humain à la statue, puis de la statue au robot dans son dernier clip "Lie To Me".

Pour ce morceau, Steve Aoki a convié la chanteuse norvégienne Ina Wroldsen, que l'on a pu entendre sur différents tubes internationaux comme "How Deep Is Your Love" de Calvin Harris ou encore "Places" de Martin Solveig.

D'après le NME, ce single serait à retrouver sur le prochain album du DJ "Neon Future III" attendu pour le mois de novembre prochain.