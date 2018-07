"Sour Diesel" le tout nouveau single de Zayn

L'ancien membre des One Direction vient de dévoiler un nouveau morceau que l'on pourra retrouver sur son prochain opus rapporte NME.

Le journal en ligne précise que le morceau est le premier single issu du prochain album de Zayn.

Le mois dernier, le chanteur britannique a annoncé à ses fans que son prochain disque était en cours de réalisation. Certaines surprises seraient à retrouver sur celui-ci précise le NME.

"Sour Diesel" fait suite aux titres dévoilés par le chanteur comme "Entertainer" et "Let Me". Récemment, Zayne a offert à ses fans une reprise de "Can't Help Falling in Love", initialement chanté par Elvis Presley en 1961 et une autre de "Me, Myself and I" de Beyoncé.