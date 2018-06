"Souldier", le prochain album de Jain, disponible en précommande

En plus d'annoncer la nouvelle, Jain aussi dévoilé la "Lyrics Video" du titre "Star".

Trois ans après la sortie de "Zanaka", son premier album, en novembre 2015, la musicienne fera son retour cet été avec "Souldier", prévu pour la fin du mois d'août. Les fans peuvent d'ores et déjà précommander l'opus.

Trois jours plus tôt, la chanteuse avait mis en ligne le clip de "Alright".

La tracklist de "Souldier" :

1 - On My Way

2- Flash (Pointe Noire)

3- Alright

4- Oh Man

5- Inspecta

6- Dream

7- Star

8- Fell It

9- Abu Dhabi

10- Souldier