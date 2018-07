"Something Human", le dernier clip rétro-futuriste de Muse

Muse a dévoilé son dernier single, intitulé "Something Human", ainsi que son clip qui s'inspire directement du film des années 80 "Teen Wolf."

Ce titre affiche un style cinématique que l'on retrouve dans le clip à la fois futuriste et rétro, un mélange de "Teen Wolf", "Retour vers le futur" et "Drive".

"La vie sur la route peut faire surgir votre bête intérieure", a commenté le chanteur Matt Bellamy à propos de ce clip dans lequel il tient le premier rôle. Ajoutant que le thème de "cette chanson et de ce clip sont le domptage de la bête et le désir de revenir vers l'humain", il précise qu'il trouve aussi "'Teen Wolf' cool".

"Something Human" figurera sur le prochain album de Muse, annoncé pour novembre. C'est le troisième morceau dévoilé par les Anglais ces derniers mois, après "Dig Down" et "Thought Contagion."