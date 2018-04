"So sad so sexy" le prochain album de Lykke Li

Lykke Li partira en tournée du 25 mai au 12 août. Elle passera par le festival de Szget en Hongrie, le 8 août, au Lollapalooza le 5 à Chicago, le 2 juin au Primavera Sound à Barcelone.

Son dernier album "I Never Learn" est sorti en 2014.

Tracklist de "so sad so sexy" de Lykke Li:

01- hard rain

02- deep end

03- two nights [ft. Amine]

04- last piece

05- jaguars in the air

06- sex money feelings die

07- so sad so sexy

08- better alone

09- bad woman

10- utopia

Ecouter "deep end" de Lykke Li: