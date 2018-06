Sheryl Crow dévoile "Wouldn't Want to Be Like You" avec St. Vincent

Sheryl Crow révèle le premier extrait d'un futur album attendu en 2019.

Annie Clark alias St. Vincent participe au titre "Wouldn't Want to Be Like You", en écoute et en téléchargement sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal et Deezer depuis ce lundi.

"Mon prochain album contient des collaborations avec bon nombre de mes héros, des personnes qui ont façonné le passé, le présent et le futur de la musique. ...Annie excelle sur ce morceau", se réjouit l'artiste.

L'album composé par la chanteuse et dont le titre n'a pas encore été annoncé, est prévu pour 2019. Crow a proposé le premier teaser du titre via Stem, un distributeur de musique en ligne qui se pose en alternative aux labels de musique.



Crow a chanté sur la scène du festival Isle of Wight ce week-end. Elle a notamment interprété ce premier extrait.