Shawn Mendes va partir en tournée mondiale

La pop-star canadienne a annoncé le projet d'une tournée qui décollera en Europe début 2019.

La tournée "Shawn Mendes: The Tour" commencera le 7 mars 2019 et se poursuivra pendant l'été, avec 56 dates en Europe et en Amérique du Nord. D'autres seront bientôt révélées.

Après un premier concert à Amsterdam, la tournée visitera Berlin, Stockholm, Copenhague, Munich, Barcelone et Lisbonne. Puis ce sera le tour des villes britanniques de Glasgow, Manchester et Birmingham, sans oublier bien sûr Londres, qui profitera de deux concerts consécutifs de la star.

Shawn Mendes a prévu deux représentations en France, le 19 mars 2019 à l'Accorhotels Arena de Paris et le 30 mars à Montpellier (Sud de France Arena).

Après l'Europe, Mendes partira en Amérique du Nord, avec un premier concert le 12 juin à Portland (Oregon). La tournée continuera alors aux États-Unis et au Canada avec un dernier concert le 24 août à New York.

Les billets seront mis en vente ce mois-ci.

Le troisième album studio du chanteur de 19 ans doit sortir le 25 mai prochain.