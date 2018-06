Selena Gomez dévoile son nouveau clip "Back to You"

Après un teasing sur les réseaux sociaux, le clip du morceau "Back to You" de Selena Gomez se révèle dans son intégralité. La chanteuse s'y extirpe d'une soirée pour vivre une histoire d'amour à la chronologie défiant le temps et l'espace.

Avec le morceau en fond sonore, Selena Gomez et son mystérieux amoureux échangent quelques mots, qui s'affichent au bas de l'écran comme dans un film muet. Gomez prend même le temps de s'adresser en aparté au public.



Les choses deviennent plus étranges lorsque Selena Gomez décide d'incendier une voiture, de se quereller avec son partenaire et de retourner à la soirée, où le temps semble s'être figé. Le jeune homme l'y attend. Leur histoire d'amour en pointillé peut recommencer.

Première nouveauté de Gomez en 2018, "Back to You" figure sur la bande originale de la deuxième saison de "13 Reasons Why", la série Netflix.