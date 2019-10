Selena Gomez dévoile le clip de "Lose You to Love Me"

Selena Gomez - Lose You To Love Me - 23/10/2019 Get 'Lose You To Love Me,' out now: http://smarturl.it/LoseYouToLoveMe Listen On @applemusic #shotoniphone Follow Selena: Instagram: https://www.instagram.com/selenagomez/ Twitter: https://twitter.com/selenagomez Facebook: https://www.facebook.com/Selena YouTube: https://smarturl.it/SelenaYT Listen on Apple Music: https://smarturl.it/SGEssentials Listen on Spotify: https://smarturl.it/SelenaGomezTheHitsSp Get exclusive Selena Gomez merch, available at: http://smarturl.it/SelenaStore Sign-up to be the first to hear news from Selena: http://smarturl.it/SelenaGomez.News Best of Selena Gomez https://goo.gl/mgJg2s Selena Gomez Audio https://goo.gl/dmJYbd Music video by Selena Gomez performing Lose You To Love Me. © 2019 Interscope Records