Sean Paul dévoile le clip de "Naked Truth" en duo avec Jhene Aiko

Le musicien jamaïcain Sean Paul a invité la jeune Jhene Aiko sur le titre "Naked Truth", issu de son dernier projet "Mad Love: The Prequel", sorti en juin dernier.

Dans cette courte vidéo, les fans du Jamaïcain peuvent voir une jeune femme se rendant à une battle de danse, où son équipe s'oppose à celle de Sean Paul. Tous les deux se font face, assis sur des trônes.

"Naked Truth" est à retrouver sur "Mad Love: The Prequel", un neuf titres signé Sean Paul. Sur ce disque, figure toute une foule de collaborations, notamment avec Ellie Goulding, sur le single "Bad Love", avec Becky G et David Guetta sur "Mad Love", mais aussi Major Lazer sur le morceau "Tip On It".