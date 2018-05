"Sangria Wine", le reggae façon Pharrell Williams pour Camila Cabello

Pharrell Williams et Camila Cabello ont partagé sur Youtube leur dernier cocktail de l'été qui mélange reggae et dub, en anglais et en espagnol.

La Cubaine avait présenté pour la première fois ce titre sucré aux côtés de Pharrell lors d'un concert à Vancouver. Les deux artistes avaient précédemment collaboré sur la chanson "Havana", parue en 2017, qui n'était autre que le single phare de son premier album éponyme.



La chanteuse est actuellement en tournée pour assurer la promo de son nouvel album, intitulé "Never Be the Same". On notera qu'elle a quitté le groupe Fifth Harmony pour se lancer dans une carrière solo.

De son côté, Pharrell Williams reste comme à son habitude sur de nombreux fronts en même temps. Il a récemment inauguré son restaurant de Miami, a donné un avant-goût de sa prochaine collaboration avec Adidas et s'est associé à Ariana Grande pour un titre avec le trompettiste de jazz Arturo Sandoval.