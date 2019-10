Sabrina Claudio et Zayn visitent une ville futuriste dans le clip de "Rumors"

La chanteuse américaine Sabrina Claudio, l'interprète de "Holding The Gun", dévoile un nouveau single de son second album "Truth Is", sorti ce mois-ci. Dans son clip en duo avec le Britannique Zayn, on peut voir la musicienne déambuler dans une ville futuriste avec ses amies, puis faire bande à part et enfin se retrouver tout de latex rose vêtue devant une caméra. Si Zayn n'est pas clairement identifiable dans la vidéo, on aperçoit une silhouette masculine qui n'est pas sans rappeler l'ancien membre des One Direction.

"Truth Is" fait suite au dernier album de la musicienne de Miami "No Rain, No Flowers", sorti en août 2018. En septembre dernier, Zayn a donné de la voix sur le remix du single "Trampoline" du groupe Shaed.

Pour plus d'informations sur les activités de la chanteuse, consultez sa page officielle.