S'occuper en confinement, et apprendre le coréen avec BTS

Les superstars de la pop coréenne vont animer 30 leçons sous la forme d'une web-série pour faciliter la compréhension de leurs titres dans le monde entier. La série tombe à point nommé pour les fans de BTS reclus chez eux dans le contexte de l'actuelle pandémie.

Il sera question de grammaire et d'expressions coréennes. Les cours ont été conçus par le Korean Languages Content Institute et le professeur Heo Yong de l'Université d'Hankuk de Séoul.

Les adeptes du groupe BTS, qui se surnomment leur "Army", apprendront notamment des expressions fréquemment utilisées par les membres du groupe, RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V et Jungkook.

"Learn Korean with BTS" s'appuiera sur des éléments de l'émission de téléréalité "Run BTS!" et des émissions YouTube "Bangtan Bombs" et "BTS Episodes".

Big Hit Entertainment, qui représente les musiciens, explique avoir entendu les demandes de fans, constamment en quête de sous-titres anglais pour les clips du groupe.

Ces épisodes de 3 minutes sont accessibles depuis mardi 24 mars sur l'appli BTS Weverse et seront publiés chaque lundi.

BTS n'en finit plus de promouvoir la culture sud-coréenne dans le monde. Le boys band pulvérise tous les records avec son album "Map of the Soul: 7", sorti récemment.

La Modern Language association a notamment observé une augmentation de 45% des inscriptions en cours de coréen entre 2009 et 2013 dans les établissements américains d'éducation supérieure, ce qui a fait passer le nombre d'étudiants de 8.449 à 12.229.