Rude #6 : Moscow Death Brigade

Passage inévitable au Magasin 4, la salle alternative par excellence de Bruxelles. Nous avons rencontré le groupe russe Moscow Death Brigade.

Avec leurs cagoules et leurs allures de hooligans en streetwear, ces rappeurs et graffeurs de Moscou ont pris pour habitude depuis leurs débuts en 2007 de mélanger les genres et de rassembler les sous cultures entre elles.

La raison de cet anonymat avec ces cagoules noires sur la tête n’est pas du tout " fashion " mais il s’agit bien, au départ, de se préserver d’éventuelles attaques.

Car depuis la fin des années 1990, faire partie de la scène underground en Russie signifie risquer sa vie. Des bandes de nationalistes russes ouvertement néo-nazis ont organisés bon nombre d’attaques aux couteaux… Skateurs, graffeurs, punks, et tous les kids à contre-courant ont dû s’organiser et assurer leur propre sécurité. Ils étaient devenus la cible d’attaques préméditées qui a couté la vie à des dizaines de jeunes. Pour l’instant, du côté de Moscou, les choses semblent aller mieux qu’il y a 15 ans mais la prudence reste de mise.

La combinaison entre rap et punk/metal, avec des textes en russe ou anglais très engagés a eu pour effet de fédérer les tribus urbaines.