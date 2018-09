RUDE #5 : Le festival Ieperfest, plus que de la musique

Le festival Ieperfest en était à sa 26ème édition. Avec comme à son habitude, une affiche bien remplie, 78 groupes (!) de hardcore, de punk et de métal répartis sur 3 jours.

Depuis ses débuts, en 1992, le recyclage et les alternatives à la surconsommation sont une réalité. Pas de gaspillage sur le site, les gobelets et assiettes sont réutilisables et la nourriture est vegan pour tout le monde (public, staff et artistes). Le site est ultra-propre, on trouve des bornes électriques à énergie solaire et des toilettes sèches. Un système naturel de filtration des eaux usées a aussi été installé… Toutes ces initiatives ont permis à ce festival d’être plusieurs fois récompensés du prix de l’événement " vert " de l’année.

Le festival est devenu une référence internationale en matière de programmation et de responsabilité. Une bien belle récompense pour ses organisateurs qui sont tous bénévoles !

A l’affiche, que du lourd !

Sworn enemy, Discharge, Conflict ou encore Oi Polloi…