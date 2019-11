Rosalia dévoile son nouveau single "A Palé"

ROSALÍA - A Palé (Official Video) - 08/11/2019 ROSALÍA - "A Palé" (Official Video) Download & Stream "A Palé": https://Rosalia.lnk.to/APale Amazon - https://Rosalia.lnk.to/APale/amazon Apple Music - https://Rosalia.lnk.to/APale/applemusic iTunes - https://Rosalia.lnk.to/APale/itunes Spotify - https://Rosalia.lnk.to/APale/spotify YouTube Music - https://Rosalia.lnk.to/APale/youtubemusic Song Produced by Rosalía, El Guincho, Frank Dukes Additional Production by Noah Goldstein Lyrics Desde el día en que nací traigo la estrella que llevo, sé que a nadie se la debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo Saint Laurent en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared o El Mal Querer en Times Square Driving speed limit DGT O quemando rueda sin carnet Vas a lo suave a lo kitty cat O muerdes si tienes que morder muerdes si tienes que morder muerdes si tienes que morder A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. Todo lo que me invento me lo trillan Chandal oro sellos y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi kawasaki va por siguirilla Taggeado tu nombre en la pared o El Mal Querer en Times Square Driving speed limit DGT O quemando rueda sin carnet Vas a lo suave a lo kitty cat O muerdes si tienes que morder muerdes si tienes que morder muerdes si tienes que morder A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. A PALÉ, A PALÉ A PALÉ. Director: Jora Frantzis Creative Director: Pili y Rosalía Producer: Jay Tauzin, Saul Levitz Exec Producer: Kareem Johnson DP: Rob Witt Production Designer: Brielle Hubert Editor: Andre Jones Post Production: Sunset Edit Production Company: OverScene, LLC Choreographer: Charm La Donna Stylist: Samantha Burkhart Makeup: Ariel Tejada Hair: Jesus Guerrero Nails: Britney TOKYO Dancers: Jarret Brown, Alex Jackson, Kai Lin, Bryan Honteinez, Jonathan Rabon, Norbert Reyes, Jared Nathan, Michel Sian, Diorrion Archer, Angelo Saunders, Max Pham, Robert Bynes, Denzel Chisolm, Keith Need, Chris Castillo Follow ROSALÍA: Instagram: https://www.instagram.com/rosalia.vt/ Twitter: https://twitter.com/rosaliavt Facebook: https://www.facebook.com/rosalia.vt/ Spotify: https://open.spotify.com/artist/7ltDV... Official Site: https://rosalia.com/ #ROSALÍA #APALE