"Room Tapes", le podcast qui vous fait découvrir l'envers des métiers de la musique

A quoi sert un producteur ? Qui se cache derrière la réalisation d’un album aujourd’hui ? La création d’un morceau de musique n’aura désormais plus aucun secret pour vous grâce au podcast "Room Tapes".

Derrière cette idée originale de podcast on retrouve le belge Thomas Médard, auteur, compositeur et interprète pour The Feather. "J’ai voulu lancer cette série de podcast avant tout pour m’amuser, car j’adore ce médium. Mais aussi en constatant qu’on parle peu des différents métiers connexes du 'milieu' musical. C’est donc l’occasion de parler de musique différemment."

Trois épisodes sont déjà disponibles à l’écoute :

Episode 1 : Découvrez Yann Arnaud, producteur français (Air, Phoenix, Dan San) évoquer les qualités d’un bon producteur ainsi que son rôle, à l’heure du home studio. On a aimé l’écouter raconter avec émotion son souvenir d’enregistrement du morceau mythique "Cherry Blossom Girl".

Episode 2 : Cet épisode est dédié à Gilles Dewalque, musicien, photographe et graphiste liégeois. L’artiste nous explique l’importance pour un groupe de posséder un visuel fort, car la musique se consomme aussi avec les yeux !

Episode 3 : Dans ce troisième épisode, on part à la rencontre de Bertrand Lissoir, un réalisateur belge. Il est à l’origine du court-métrage "Lapin Perdu", pour lequel Thomas Médard a composé la bande originale. Cet épisode parle donc de la collaboration entre un réalisateur et un compositeur. Bertrand Lissoir évoque également l’avenir du cinéma post Covid-19.

Chaque témoignage est ponctué d'extraits musicaux choisis avec soin par les invités. En une dizaine de minutes, chaque épisode de "Room Tapes" vous fait découvrir un univers sonore et créatif différent, une balade à la fois informative et musicale.

Pour découvrir "Room Tapes", rendez-vous sur :

Soundcloud → https://bit.ly/39XJwUV

Spotify → https://spoti.fi/33PzUre

"Room Tape", c’est aussi une invitation à jeter une oreille attentive à l’album "Room" de The Feather puisque les différents intervenants évoquent leur participation au processus créatif de cet album.