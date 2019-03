Roméo Elvis en tête d'affiche du festival de Dour

Le rappeur belge Roméo Elvis figurera parmi les têtes d'affiche du prochain festival de Dour, annoncent vendredi ses organisateurs. Il est programmé le dimanche 14 juillet sur la Last Arena, en compagnie de l'Américain A$AP Rocky.

Roméo Elvis était déjà présent lors des quatre précédentes éditions du festival mais il se produira cette fois sans son acolyte Le Motel. Le Bruxellois fait également partie des curateurs du mercredi 10 juillet: la Boombox accueillera son festival Straussfest avec Sheck Wes, Moha la Squale, Vladimir Cauchemar & Todiefor (présentent Chocolat), Shy FX feat. Dynamite MC, Ana Diaz, Venlo et Lord Gasmique.

Le même jour, le quatuor Salut c'est cool organisera également une soirée Medieval Madness avec entre autres Ceephax Acid Crew VS. The C-Men et R-Zac.