Rohff, rappeur en mode linguiste

Vous dites parfois que vous êtes "en mode" déconfinement ou encore "en mode" repos ? Vous ne le savez pas forcément mais si l'expression est couramment utilisée par les hommes politiques, les journalistes et le grand public, c'est probablement grâce au rappeur Rohff.

Extrait de son album "Au-delà de mes limites", sorti en 2005 et vendu à environ 300.000 exemplaires, "En Mode" fut un énorme tube. Tout au long de ce titre construit autour d'une anaphore, le rappeur de Vitry-sur-Seine explique être "en mode gros son", "en mode studio" ou encore "en mode automatique".

"Ça a marqué les esprits au point de rentrer dans le langage courant. J'ai déjà vu des images de l'Assemblée nationale, de présidents ou de ministres le dire", raconte à l'AFP Rohff, qui n'hésite pas à qualifier sa trouvaille d'expression "la plus contagieuse des vingt dernières années".

"C'est une forme de reconnaissance", insiste l'artiste de 43 ans, Housni Mkouboi pour l'état-civil.

"Ça montre que rien n'est impossible. Moi, c'est (la série animée japonaise) Goldorak qui m'a appris à parler français", précise ce natif des Comores arrivé en France à l'âge de 7 ans.

Sa plume, reconnue et saluée par la critique, a permis à Rohff de devenir un des rappeurs les plus populaires de sa génération, avec près de 2 millions d'albums vendus. Et de créer de nombreuses expressions, devenues très populaires parmi les fans de rap et au-delà.