Robbie Williams va se produire pour l'ouverture du Mondial

Le 14 juin prochain, le musicien britannique lancera le coup d'envoi de la Coupe du monde de football en se produisant sur la scène du Luzhniki Stadium à Moscou.

Le chanteur sera accompagné par la soprano russe Aida Garifullina. La légende du football brésilien Ronaldo sera aussi de la partie.

"Je suis si heureux d'être de retour en Russie pour une telle performance" déclare Robbie Williams. "Lancer la coupe du monde devant 80.000 fans de football dans le stade et devant plusieurs millions de supporters dans le monde est un rêve d'enfant."

La Coupe du Monde de football se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet. Le match d'ouverture se jouera entre le pays organisateur et l'Arabie Saoudite.

A la fin du mois de mai, l'hymne national du Mondial a été dévoilé : "Live It Up" interprété par Will SMith, Nicky Jam et Era Istrefi.

Ecouter "Live It Up" de Nicky Jam avec Will Smith et Era Istrefi :