Risque d'affluence au concert d'Angèle à la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'ouvre mercredi avec au programme des projections de films et de documentaires, des débats ou encore des concerts gratuits jusqu'à dimanche. Le point d'orgue sera le concert d'Angèle et de ses artistes invités, qui se tiendra vendredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles. Cette fête de la communauté française met depuis 1981 en avant le patrimoine culturel, musical et artistique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

À l'affiche du concert gratuit donné sur la Grand-Place figurent la chanteuse Angèle, mais aussi son frère Roméo Elvis et les artistes Mc Solaar, Tamino, Jeanne Added, Aloïse Sauvage, Alain Souchon ainsi que Caballero et Jeanjass. Une zone a été prévue pour les personnes à mobilité réduite.

Comme lors de tous les événements sur la Grand-Place, les forces de l'ordre pourraient être amenées à en fermer l'entrée au public si sa capacité maximale devait être atteinte. Celle-ci a été estimée autour des 6 000 personnes considérant la place occupée par les installation, a indiqué Ilse Van de keere, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. Les organisateurs s'attendent à une grande affluence au regard de l'affiche. Un écran géant sera en conséquence installé sur la place de Brouckère afin de permettre au plus grand nombre de suivre le concert dans une ambiance conviviale. La Une diffusera par ailleurs la soirée en prime time à partir de 20h50.

Pour faciliter les contrôles aux différents points d'accès de la place, les organisateurs tiennent à faire valoir que les bouteilles en verre sont interdites et la police demande aux spectateurs de ne pas venir avec des sacs à dos et des gros sacs.

Pour plus d'informations sur le programme des différents événements organisés dans le cadre de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rendez-vous sur son site web.