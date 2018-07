Replongez dans l'ère des Spice Girls cet été à Londres

Une exposition dédiée à l'univers des Spice Girls va être inaugurée cette semaine dans la capitale britannique. Les fans du girls band découvriront des centaines de costumes et d'objets ayant appartenu aux cinq chanteuses.

"SpiceUp" se présente comme la plus vaste exposition itinérante dédiée aux objets et souvenirs du girls band britannique le plus emblématique des années 90. Alors qu'elle n'a pas encore ouvert ses portes à Londres, les fans du nord du pays se réjouissent déjà de savoir qu'elle passera par Manchester à la fin de l'été.



La date d'inauguration à Londres a été fixée au 28 juillet. Parmi les costumes présentés, on note la robe portée par Victoria Beckham (alias Posh) dans le clip "Wannabe", mais aussi celle arborée par Melanie C dans "Spice Up Your Life" ainsi que de nombreuses tenues sur mesure conçues pour les différentes tournées du groupe. Parmi les objets les plus emblématiques, on note un scooter Aprilia mais aussi les costumes portés par Melanie C pour les pubs Pepsi et Walker's Crisps.

Chaque membre du groupe aura sa propre "scène" sur laquelle seront mis en scène les différents objets et autres tenues de l'époque de groupe mais aussi lors de leur carrière solo. On découvrira une veste blanche portée par Melanie C lors des Brit awards en 2001, une robe qu'a arboré Melanie B dans "Dancing with the Stars", des tenues en cuir de Victoria Beckham pour son début de carrière solo ainsi que des baskets Adidas à paillettes ayant appartenu à Geri Horner (à l'époque Geri Halliwell).

Pendant l'exposition londonienne, un bus de visites de la ville sera dédié aux années Spice Girls. Il arpentera la ville pour faire découvrir les lieux qui ont marqué la carrière des chanteuses, au son des chansons du groupe. De plus, l'O2 Academy d'Islington proposera un concert d'hommage aux Spice Girls le 30 juillet, avec de nombreuses reprises des plus grands hits du girls band.

L'exposition "SpiceUp London" est à découvrir du 28 juillet au 20 août à Islington. Elle se déplacera ensuite à Manchester, du 24 août au 4 septembre 2018. Plus d'infos sur le site officiel.