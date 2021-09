Renaud va sortir un nouvel album en février

Renaud, 69 ans, prépare "un album de reprises", de Montand, Ferrat, Moustaki, Reggiani ou encore Françoise Hardy, qui "va sortir en février", annonce-t-il jeudi dans Le Parisien.

"Je chante. Je suis en studio depuis dix jours, je prépare un album de reprises, treize vieilles chansons françaises qui m’ont marqué, Yves Montand, Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy", expose le chanteur dont la santé, abîmée par des années d’excès, inquiète ses fans à intervalle régulier.

"Il reste les voix et les violons à faire, développe l’artiste. Je voulais faire cet album depuis des années. On travaille entre Paris et L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), où je vis quasiment à l’année depuis deux ans. Il va sortir en février, quand il n’y aura plus de concurrence. Et ça va faire mal !".

Sa voix était dans un sale état sur son dernier album sorti à l’hiver 2019, "Les mômes et les enfants d’abord".