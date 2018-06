Regardez le live du prochain album de Gorillaz en ligne pour un jour

Le groupe de Damon Albarn a dévoilé son prochain album "The Now Now" en live ce week-end au public japonais de la Boiler Room Tokyo. La performance a été enregistrée et est visible gratuitement en ce moment mais pour un temps limité.

Gorillaz a diffusé la performance en livestream sur YouTube, mais à en croire la Boiler Room de Tokyo, ce concert sera visible pendant 24 heures seulement.

Ce concert comprend, comme à l'habitude du groupe, des éléments audio et visuels projetés sur des écrans géants avec de nombreux invités. On a noté la présence à l'écran du rappeur Snoop Dogg.



L'album "The Now Now" paraîtra ce vendredi 29 juin. Il comprendra le titre "Hollywood" qui vient de sortir et sur lequel figurent Snoop Dogg et Jamie Principle. Les morceaux "Fire Flies", "Humility", "Lake Zurich" et "Sorcererz", précédemment dévoilés, y figureront aussi.



Cet album arrive une année après le LP "Humanz", qui marquait le grand retour du groupe absent depuis 2011.