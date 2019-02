Réédition du "Wedding Album" de Yoko Ono et John Lennon

Troisième album du célèbre couple, le "Wedding Album" s'offrira une réédition, 50 ans après sa sortie.

Sorti en 1969, le "Wedding Album" sera réédité et disponible le 22 mars prochain. La veuve de John Lennon aurait annoncé la nouvelle le jour de son 86e anniversaire, rapporte Pitchfork.com

Le célèbre opus est le troisième disque expérimental du couple, après "Unfollowing Music No.1 : Two Virgins" ( 1968) et "Unfinished Music No.2 : Life with The Lions" ( 1969).

La sortie du "Wedding Album" coïncide avec le mariage des deux artistes le 20 mars 1969 à Gibraltar. En lieu et place de la traditionnelle lune de miel, les jeunes mariés ont passé une semaine au lit, à l'hôtel Hilton à Amsterdam, invitant la presse pour promouvoir, à travers leur "Bed-in" leur campagne en faveur de la paix dans le monde. Un temps fort de l'histoire des deux artistes, qui avait pour toile de fond la guerre du Vietnam.

La réédition du "Wedding Album" proposera une boîte remplie de souvenirs des noces de John et Yoko, comme des photos, des dessins, une copie de leur certificat de mariage, une image d'un morceau de gâteau de mariage et plus.

L'année dernière, Yoko Ono a fait paraître "Warzone", une compilation de titres issus du catalogue de l'artiste.