R.E.M annonce un coffret revenant sur 20 ans de carrière

Regarder le teaser de "R.E.M at the BBC" sur YouTube :

La formation américaine dévoilera le 19 octobre prochain un coffret revenant sur 20 ans de concerts et d'interview accordés à la BBC.

La version "deluxe" de ce coffret "R.E.M at the BBC" comprendra huit disques et un DVD (60£, soit environ 66€). Les fans y retrouveront notamment leur concert donné en 1999 lors du festival de Glastonbury, mais aussi le documentaire "Accelerating Backwards".

Deux autres versions seront disponibles, avec soit deux disques (20£ soit environ 22€) ou soit deux vinyles (27£ soit environ 30€).

Les trois coffrets seront en vente à partir du 19 octobre prochain, mais peuvent être précommandés via le site du groupe.