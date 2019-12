Qui figure sur "Jackboys", la nouvelle compilation de Travis Scott ?

L’ancien compagnon de Kylie Jenner, le rappeur texan Travis Scott, revient en cette fin d’année avec un tout nouveau projet, une compilation baptisée "Jackboys". Ce disque de sept titres réunit quelques artistes de haute volée, à commencer par la jeune Espagnole Rosalía, qui accompagne Lil Baby sur le remix du morceau "Highest in the room" paru en octobre 2019. Travis Scott invite aussi ses deux collègues du groupe Migos, Quavo et Offset sur "Had Enough". Young Thug est aussi de la partie sur "Out West" et enfin Don Toliver sur "What To Do ?".

"Jackboys" est le premier album du musicien sur son propre label Cactus Jack label, un projet dont il avait fait part sur Twitter, avant d’effacer son tweet. Le dernier album de Travis Scott, "Astroworld", est sorti en 2018. En août 2019, a été diffusé un documentaire, "Look Mom I Can Fly", qui revient sur l’ascension du musicien et se concentre sur la période qui entoure la sortie de cet album.

Cette année, le rappeur a aussi été entendu sur l’album "For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones)", sur le morceau "Power is Power" aux côtés de The Weeknd et SZA.