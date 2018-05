"Queen", le nouvel album de Nicki Minaj, attendu pour le 15 juin

La rappeuse a annoncé la sortie d'un nouvel opus, quatre ans après "The Pinkprint", attendu pour le 15 juin.

C'est sur le tapis rouge du Met Gala que la jeune femme a partagé la nouvelle.

Les deux morceaux "Barbie Tingz" et "Chun-Li", déjà dévoilés, apparaîtront sur cet album, rapporte Pitchfork.com.

Récemment Nicki Minaj a collaboré avec beaucoup d'artistes, notamment sur le morceau "Anybody" de Young Thug's, "She for Keeps" de Quavo et "Motor Sport" de Migos aux côté de Cardi B.

Regarder le clip de "Barbie Tingz"