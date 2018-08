Quavo dévoile trois nouveaux titres, "LAMBTALK", "BUBBLEGUM" et "WORKINME", après avoir donné de la voix sur "No Brainer" de DJ Khaled, avec Chance the Rapper et Justin Bieber. Plus tôt cette année, le groupe Migos a sorti l'album "Culture II".

Le trio doit partir en prochainement en tournée avec Drake.