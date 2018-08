Primal Scream va sortir la toute première version enregistrée de son album "Give Out But Don't Give Up"

Le groupe de rock britannique va sortir la toute première version de "Give Out But Don't Give Up".

En 1993, Primal Scream a enregistré l'opus "Give Out But Don't Give Up" avec le producteur Tom Dowd. Par la suite, le groupe aurait retravaillé le disque avec un nouveau producteur et sorti en 1994 “Give Out But Don't Give Up” rapporte Pitchfork.com.

Après la découverte récente des enregistrements originaux dans une boîte du sous-sol du guitariste Andrew Innes, Primal Scream a annoncé qu'ils sortiraient les enregistrements mis au rebut pour la première fois dans un nouvel album.

"Give Out But Don't Give Up: The Original Memphis Sessions" sortira le 12 octobre.