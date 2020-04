Pour Médecins du monde, JoeyStarr reprend l'Océan d'amour de Christophe

Assis dans son salon, lunettes à verres fumés jaunes sur le nez, le rappeur et acteur déclame le texte du "beau bizarre" récemment décédé. On y entend notamment "Le courant t’emporte/J’ai beau te serrer fort/La vie s’acharne encore".

L’initiative revient à une association à but non lucratif créée aux premiers jours de la pandémie, architecte d’une plateforme vidéo "solidaire et collaborative sur laquelle les artistes sont invités à se produire gracieusement et à partager un titre de leur choix qui symbolise le mieux cet hommage universel".

Les chanteurs Cali, Madame Monsieur, ou encore l’actrice Axelle Laffont ont déjà participé.