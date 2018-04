Pour leur nouvel album, les Temptations reprennent The Weeknd

Le groupe mythique de la Motown a partagé une reprise du célèbre morceau "Earned It" de The Weeknd issu de la bande-originale du film "Cinquante Nuances de Grey".

La légendaire formation de Détroit sortira le 4 mai prochain l'album "All The Time". Sur celui-ci, les fans pourront écouter une reprise de "Earned It", le morceau désormais célèbre que l'on a pu entendre sur la bande-son du film "Cinquante Nuances de Grey". Dernièrement The Weeknd a dévoilé un album de cinq titres "My Dear Melancholy".

Pitchfork rapporte que le nouvel album des Temptations devrait comprendre d'autres reprises de Sam Smith, Bruno Mars ou encore Ed Sheeran et Michael Jackson, ainsi que trois titres originaux. The Temptations est l'un des plus grands groupes des années 1960. Parmi leurs titres phares figurent "Papa Was a Rollin' Stone","The Way You Do The Things You Do" ou "My Girl".