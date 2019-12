"Posthumous Forgiveness", le nouveau single signé Tame Impala

Tame Impala, la formation australienne de rock psychédélique, vient de dévoiler un tout nouveau titre, "Posthumous Forgiveness", qui sera à retrouver sur son prochain opus "The Slow Rush", attendu pour le 14 février prochain. Il fait suite aux chansons "It Might Be Time" and "Borderline". "The Slow Rush" a été enregistré entre la Californie et la ville natale du leader Kevin Parker, Fremantle, en Australie. Cet opus succède au dernier album du groupe, "Currents" paru en 2015.

Les musiciens seront en tournée l'année prochaine en Californie et au Mexique.