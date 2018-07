Pharrell Williams derrière des playlists rendant hommage à la culture noire

La plateforme de streaming musical Spotify s'associe avec le musicien et producteur prolifique pour une playlist rendant hommage à la culture noire.

Si le Black history Month a lieu en février, Spotify a pris le parti de le célébrer tout au long de l'année. Ainsi au mois de mars dernier, le cousin suédois de Deezer a lancé "Black History Is Happening Now". Cette plateforme a pour but d'amplifier les voix des artistes, des créateurs et des organisations noirs, précise Spotify, tout au long de l'année. Après Janelle Monae, qui a lancé les hostilités, c'est au tour de Pharrell Williams de gérer la dite plateforme.