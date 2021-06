Peter von Poehl, l’artiste qui concocte son album en cuisine

"On était quatre adultes et deux enfants au total, on se partageait les tâches domestiques, j’étais préposé à la cuisine, ça m’arrangeait bien", poursuit-il. "Ce n’est pas anodin pour moi. Préparer le déjeuner et le dîner, ça prend du temps et comme dans tous mes projets musicaux, quand je découpe les légumes , par exemple, je cherche des idées , ça fait partie du processus tout autant que le temps passé derrière le piano".

"J’ai une approche amateure de la cuisine, aucune formation et ces termes je ne les connaissais pas en français, comme "batterie de cuisine" ou "piano de cuisson": c’est génial et c’est la preuve que la cuisine est une bonne métaphore de la musique", relève-t-il.

"Dans les deux domaines, on partage et des choses naissent du hasard, des erreurs. Je suis relativement content quand ça ne se passe pas comme prévu", poursuit le musicien dandy.

Après avoir chargé un camion de location avec tous ses instruments, il les a entreposés dans la cabane du jardin à Saint-Forget, devenu studio d’enregistrement improvisé. "On entend des oiseaux sur le disque, car l’endroit n’était pas bien isolé, ils rentraient dedans", s’amuse-t-il, ravi de cet imprévu.

"Pleins de morceaux dans la musique sont nés d’un accident et j’ai toujours intégré ça depuis mon premier groupe de rock à douze ans ; c’est la musique ou le hockey quand on est jeune en Suède (rires)".

D’habitude, comme un chef en cuisine entouré de sa brigade, il aime aussi faire mijoter ses chansons avec d’autres musiciens. Cette fois, les échanges se sont faits à distance, avec des instrumentistes -autorisés à se réunir en studio en Suède - qui ont fourni de savoureux mélanges d’instruments à vent ("Auction by candle", "Tell me about your dream last night") ou à cordes ("Behind the eight ball", "I miss my old grey skies").

Et la mise en bouche "Saint-Forget" prouve que Peter von Poehl a toujours la recette pour servir des mélodies délicates.