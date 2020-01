Pearl Jam dévoile la tracklist de son prochain album

Après avoir ravi ses fans en annonçant la sortie de son premier opus depuis 2013, la formation américaine vient de partager la tracklist du très attendu "Gigaton", qui paraitra le 27 mars prochain.

Cet LP de douze titres ne comprendra pas leur plus récent morceau "Can't Deny Me" paru en 2018 note RollingStone.com. Y figurera en revanche le titre "Dance of the Clairvoyants" qui devrait prochainement sortir.

Le groupe avait annoncé ce nouvel album en dévoilant la pochette dudit disque, qui affiche un cliché du photographe Paul Nicklen "Ice Waterfall".

"Faire ce disque a été un long voyage", a déclaré le guitariste Mike McCready. "C'était parfois sombre sur le plan émotionnel et déroutant, mais aussi une feuille de route passionnante et expérimentale vers la rédemption musicale. Collaborer avec mes camarades sur "Gigaton" m'a finalement donné plus d'amour, de conscience et de connaissance du besoin de connexion humaine de nos jours."

Avant la sortie de "Gigaton", Pearl Jam se lancera dans une tournée nord-américaine. Le groupe enchaînera en juin avec une tournée européenne qui fera escale en Belgique le 2 juillet à Werchter.

Depuis la sortie de "Lightning Bolt" en 2013, la formation a fait son entrée au Panthéon du rock, le Rock & Roll Hall of Fame. Elle a aussi fait paraître des captations de ses concerts comme "Let's Play Two" et "Live at the Garden", mais aussi partagé l'album live "Live at Third Man" et le single "Can't Deny Me" en 2018.

Tracklist de "Gigaton" de Pearl Jam :

1. "Who Ever Said"

2. "Superblood Wolfmoon"

3. "Dance of the Clairvoyants"

4. "Quick Escape"

5. "Alright"

6. "Seven O'Clock"

7. "Never Destination"

8. "Take The Long Way"

9. "Buckle Up"

10. "Come Then Goes"

11. "Retrograde"

12. "River Cross"