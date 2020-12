Paul McCartney annonce un documentaire sur sa carrière

Paul McCartney a annoncé la sortie d’un documentaire sur sa carrière. Découpé en six parties, il débutera à l’époque où le chanteur était membre des Beatles et s’étendra à ses activités musicales actuelles.

Le documentaire n’a pas encore de titre, mais Paul McCartney reçoit le soutien du légendaire producteur de musique américain Rick Rubin pour ce projet. Le chanteur et bassiste a déjà dévoilé une bande-annonce en noir et blanc sur Twitter et YouTube.

On ignore où et quand la série sera diffusée.

Selon la revue professionnelle américaine Deadline, le documentaire présentera également des bandes musicales originales d’enregistrements des Beatles.

Paul McCartney sortira un nouvel album vendredi.