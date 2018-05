"Paper Crown", le nouveau clip de Liam Gallagher.

L'ancien leader du groupe Oasis dévoile "Paper Crown" un tout nouveau morceau issu de son dernier album "As You Were".

Pour son nouveau clip l'interprète de "Wonderwall" s'offre les services de l'actrice britannique Sienna Guillory ("Love Actually", "Eragon"). Celle-ci, habillée d'une robe de sequins traverse, via une équipe de clones, toute une série d'émotions, dans un salon au murs rouges, en chantant le titre de Gallagher.

"As You Were" est le premier album solo de Liam Gallagher, sorti en octobre 2017. Le musicien de Manchester est issu du groupe britannique Oasis, fondé au début des années 1990 avec son frère Noel.

Rollingstone.com rapporte que le musicien sera prochainement en tournée aux USA à travers sept dates à San Francisco, Los Angeles, Toronto, Boston, New York, Philadelphie et Washington. Le site spécialisé précise que Richard Ashcroft l'accompagnera pour sa date à Washington.

Regarder le clip de "Paper Crown" de Liam Gallagher :