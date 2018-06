Panic! at the Disco dévoile son titre "King of the Clouds"

Les rockeurs américains de Panic! at the Disco ont sorti une nouvelle chanson, à quelques jours de l'arrivée de leur album "Pray for the Wicked".

Le single "King of the Clouds" a été dévoilé en avant-première lors de l'émission de Zane Lowe sur Beats 1 d'Apple, un titre pop qui met largement en avant la voix de son chanteur Brendon Urie.

"Pray for the Wicked", le sixième album studio du groupe, débarquera ce vendredi 22 juin. Le groupe s'apprête à promouvoir l'album sur scène dans les stades américains du 11 juillet au 18 août.

Panic! embarquera ensuite pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie en octobre.



Lorsque ces dates ont été annoncées, le groupe a tenu à rassurer ses fans européens avec le tweet suivant, "P.s. à tout le monde au Royaume-Uni et en Europe, nous nourrissons de grands espoirs pour vous proposer quelques chose rapidement". Depuis, les Américains ont prévu de se produire les 25 et 26 août prochains en Grande-Bretagne au Reading Festival et au Leeds Festival.