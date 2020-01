Ozzy Osbourne dévoile le clip musclé de "Straight to Hell"

Ozzy Osbourne - Straight to Hell (Official Music Video) - 07/01/2020 Listen to Ozzy: https://OzzyOsbourne.lnk.to/listenYD Subscribe to the official Ozzy Osbourne YouTube channel: http://bit.ly/OzzyYTSubscribe LYRICS: Alright now C’mon now You’re flying higher than a kite tonight You’ve took the hit and now you feel alright You’re dance be death so we must celebrate I’ll make you scream I’ll make you defecate Straight to Hell tonight We’re going straight to hell Straight to Hell tonight I’ll make you lie I’ll make you steal and kill I’ll make you crawl until your final thrill enjoy the ride I’ll plant my bitter seed You’ll kill yourself and I will watch you bleed Straight to Hell tonight We’re going straight to hell Straight to Hell tonight Straight to Hell tonight We’re going straight to hell Straight to Hell tonight Something is missing And you don’t know why Deeper in the darkness You will hide Alright now Alright now Straight to Hell tonight We’re going straight to hell Straight to Hell tonight Straight to Hell tonight We’re going straight to hell Straight to Hell tonight Follow Ozzy Osbourne: Facebook: https://www.facebook.com/ozzyosbourne Instagram: https://www.twitter.com/ozzyosbourne Twitter: https://www.twitter.com/ozzyosbourne Website: https://www.ozzy.com Spotify: http://bit.ly/ozzyosbournespotify YouTube: https://www.youtube.com/ozzyosbourne #OzzyOsbourne #StraightToHell #OfficialMusicVideo