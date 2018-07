"OTW" le titre romantique de l'été signé Khalid

L'artiste vient de dévoiler le clip de "OTW" un single en featuring avec 6LACK et Ty Dolla $ign.

L'interprète de "Love Lies" s'offre un clip à l'ancienne. Khalid et ses deux compères 6LACK et Ty Dolla $ign arborent des vestes similaires et esquissent quelques pas de danse tout en interprétant leur titre.

Parallèlement, le spectateur assiste à la pré-soirée de deux groupes d'amis qui finissent par se retrouver et se dorloter gentiment. En arrière plan Khalid assure la mise en musique de la fête.

Âgé d'une vingtaine d'année, Khalid était nommé dans cinq catégories aux Grammys Awards , dont celle du meilleur artiste. Son premier album "American Teen" est sorti l'année dernière.

Regarder le clip de "OTW" de Khalid en featuring avec 6LACK et Ty Dolla $ign :