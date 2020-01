"Original", le nouvel extrait de la BO du "Voyage du Dr Dolittle" signé Sia

La musicienne australienne Sia, interprète de "Chandelier", offre un single intitulé "Original" au prochain film porté par Robert Downey Jr, "Le Voyage du Dr Dolittle", dans lequel il reprend le rôle du célèbre médecin excentrique, capable de communiquer avec les animaux. Annoncé pour le 29 janvier prochain dans les salles obscures belges, le film a été réalisé par Stephen Gaghan, à qui l’on doit le scénario de "Traffic" de Steven Soderbergh, honoré par un Oscar en 2000.

"Original" marque le retour en solo de Sia, après la sortie de "Out There". Ce single, cosigné avec Hans Zimmer, est publié à l’occasion d’un documentaire animalier pour la BBC, "Seven Worlds, One Planet". Si aucun nouvel album n’est à l’ordre du jour, l’artiste était plutôt occupée ces dernières années, notamment avec sa collaboration avec Diplo, Labrinth autour du projet LSD. On a aussi pu l’entendre sur plusieurs bandes-son comme celles de "Lion", "Wonder Woman", "My Little Pony : le film", "Cinquante nuances plus sombres", etc.